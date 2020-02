Receita Federal apreende drogas no aeroporto de Manaus

O Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) realizou, nos dias 14 e 15 de fevereiro, operações no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas (CTCE) dos Correios e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes que resultaram na apreensão de haxixe e skunk.

Nos Corrreios

No dia 14, com a atuação da Equipe de K9 da Receita Federal em Manaus, com destaque para o agente canino “Odin”, o SEREP apreendeu: 50 gramas de skunk de Boa Vista/RR indo para Paraíba e 100 gramas de haxixe paquistanês, endereçado para o bairro da Ponta Negra, em Manaus, remetida de Ipanema/RJ. Na tentativa de burlar a fiscalização o skunk estava escondido dentro de um livro intitulado “A República”, obra do filósofo Platão, e o haxixe em pães de mel da bauducco.

No Aeroporto

Na madrugada do dia 15, em procedimento de fiscalização realizado no voo Gol1870, com destino à Belém, a equipe do SEREP e plantonistas da Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em conjunto com a Polícia Federal, apreenderam 10 quilos de skunk. O agente canino “Odin”, durante a inspeção das bagagens despachadas, indicou positivamente uma mala, que foi direcionada para o escâner, onde se comprovou a presença de substância orgânica.

As equipes identificaram a passageira dona da bagagem, que já se encontrava embarcada no voo, conduziram-na para local onde a mala foi aberta na sua presença, confirmando o conteúdo de 9 pacotes com 10,1 kg de substância indicando ser skunk. O agente da Polícia Federal conduziu a passageira à Superintendência da Polícia Federal para os trâmites seguintes.