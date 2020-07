Obras na pista do Aeroporto de Manaus são concluídas após dois anos

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Manaus/AM - Desde agosto de 2018 a Infraero realiza obras de recuperação da pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Nesta segunda-feira (13), a Infraero informou a conclusão dos serviços que tiveram investimento de R$ 27 milhões.

“Finalizamos a obra de recuperação do pavimento da pista do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (AM). Ao todo, investimos R$ 27 milhões que vão garantir que o aeroporto siga operando em segurança, pelos próximos 10 anos”, frisa a Infraero.

Durante as obras, os voos no aeroporto tinham horários remanejados para permitir o andamento dos serviços.