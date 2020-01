Movimento de passageiros tem expansão no aeroporto de Manaus

Manaus/AM - O balanço do fluxo de passageiros pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes é positivo ao indicar crescimento superior a 6% entre o exercício de 2018 e o ano passado, quando mais de 3 milhões de passageiros transitaram pelo aeroporto de Manaus.

Enquanto em 2018 o trânsito de passageiros ficou em 2,827 milhões, no ano passado o fluxo atingiu 3,008 milhões, indicando expansão de 6,4% entre os dois períodos, o que pode ser consequência do maior número de aeronaves que usou as instalações do Eduardo Gomes.

O número de pousos e decolagens em 2019 atingiu 40.120, contra 39.199 no ano de 2018, indicando crescimento de 2,3%, informa o superintendente do aeroporto, Odone Bizz.