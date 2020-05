Em Manaus, homem é preso no aeroporto com porções de droga escondida em mala

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

Manaus/AM – Uma mala com 6 quilos de skunk foi apreendida pelo O Serviço de Vigilância e Repressão ao Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP), na madrugada desta quarta-feira (20), no aeroporto Eduardo Gomes.

O objeto foi identificado durante procedimentos de fiscalização de bagagens. A mala foi separada e submetida à verificação física pela fiscalização, constatando-se a presença da droga.

A Equipe K9 da Receita Federal com a atuação o agente canino Odin, que localizou a droga, apesar da mesma estar embalada à vácuo.

O passageiro responsável pela mala foi preso e estava saindo de Manaus com destino ao Aeroporto de Guarulho.