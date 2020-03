Briga entre taxistas termina com um baleado no Aeroporto de Manaus

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Manaus/AM - Briga por corridas entre taxistas terminou com um baleado dentro na área de desembarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes na tarde desta terça-feira (3), em Manaus. A vítima foi atingida com um tiro na perna, sendo atendida por socorristas do aeroporto e depois encaminhada para hospital.

O autor do disparo também não foi identificado e conseguiu fugir do local, de acordo com informações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Foto: Divulgação