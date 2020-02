Aeroporto de Manaus tem plantão de 24 horas para detectar passageiros com coronavírus

Manaus/AM - O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está com uma equipe de plantão por 24 horas para detectar passageiros com suspeitas de sintomas do novo coronavírus. Dois profissionais da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão no plantão, de acordo com a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto.

“Nós temos no aeroporto um plantão da Anvisa de dois profissionais, em plantões de 24 horas. Então esses profissionais estão acompanhando a chegada principalmente dos voos internacionais e, sendo detectado algum paciente sintomático, é acionado todo o fluxo de atendimento e referência desse paciente e esse paciente vai passar por uma avaliação médica”, disse a diretora da FVS.

No Amazonas, duas pessoas estão sendo monitoradas por terem compartilhado voo com o primeiro homem com caso confirmado de coronavírus no Brasil, vindo da Itália.