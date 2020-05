Receita Federal libera máscaras em tempo recorde no aeroporto de Manaus

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

Manaus/AM – Nesta sexta-feira, dia 8, a Alfândega no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes garantiu que uma carga contendo 100 mil máscaras de proteção facial fosse desembaraçada de forma ágil e simplificada.

A carga, procedente da China, foi liberada menos de 4 horas após o registro da Declaração de Importação. De acordo com informações da empresa importadora, as máscaras foram importadas para atender demanda da Secretaria de Saúde do Estado do Acre e de estabelecimentos comerciais da cidade de Manaus.

A Instrução Normativa da Receita Federal de nº 1.927, publicada em 18 de março de 2020, prevê que diversos produtos necessários para auxiliar no combate à pandemia causada pelo coronavírus deverão ter tratamento prioritário e maior celeridade no trâmite aduaneiro.

O despacho prioritário e simplificado, que garanta o abastecimento de bens, mercadorias e matérias-primas à população, neste momento, representa o empenho da Receita Federal na preservação da saúde e na proteção da sociedade.