Receita Federal apreende mais de mil relógios no aeroporto de Manaus

Impeachment e jogo de poder

Manaus/AM - Na terça-feira, dia 7, em ação de gerenciamento de riscos aduaneiros, servidores da Vigilância Aduaneira da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes realizaram a apreensão de relógios e acessórios para telefone celular, em fiscalização de voos domésticos realizada no terminal de passageiros do aeroporto.

Na fiscalização do voo procedente de Guarulhos, foi identificado um passageiro que transportava 6 (seis) malas contendo grande quantidade de produtos de origem estrangeira.

Ao ser questionado pela fiscalização aduaneira sobre a documentação das mercadorias, o passageiro declarou que não tinha as notas fiscais de compra, nem outro documento hábil para comprovar que as mercadorias foram importadas de acordo com as normas aduaneiras do Brasil.

A ação de vigilância aduaneira resultou na apreensão de cerca de 1.100 relógios e 420 acessórios de telefones celular, dentre os quais baterias, cabos de carregador e telas (display) de telefone celular.