Dupla é presa tentando embarcar com drogas no aeroporto de Manaus

O prefeito que Manaus vai escolher

Manaus/AM - A Polícia Federal prendeu na segunda-feira (22), com o apoio da Receita Federal do Brasil, durante trabalho de inspeção no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, dois homens pela prática de tráfico de drogas.

Os policiais federais identificaram duas bagagens em condições suspeitas e localizaram os passageiros responsáveis por despachá-las. Após a abertura das malas pelos viajantes foram localizados nove tabletes em cada uma das delas, contendo, respectivamente, os pesos brutos de 12,86 quilos e 14,31 quilos de substância vegetal, cujo exame preliminar constatou a presença do princípio ativo tetra-hidrocanabinol, encontrado na maconha e em seus derivados.

De acordo com a investigação, a substância ilícita seria transportada, pelos suspeitos, em um voo com destino a Guarulhos/SP, e de lá, para Florianópolis/SC.

Diante disso, os suspeitos receberam voz de prisão, sendo imediatamente conduzidos à sede da Superintendência da PF no Amazonas.