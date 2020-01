Polícia prende mais um envolvido em roubo milionário de ouro em Guarulhos

A Polícia Civil prendeu mais um suspeito de envolvimento no roubo de mais de 700 quilos de ouro ocorrido no terminal de cargas do aeroporto de Guarulhos, em julho de 2019. O mandado foi cumprido na noite dessa sexta-feira (10), pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Conforme informou a corporação, em nota, o homem, de 55 anos, foi detido na Rua José de França Dias, no bairro Jardim São Caetano. Ele foi localizado após uma denúncia sobre tráfico de drogas, que teria sido praticado em Heliópolis, a aproximadamente cinco quilômetros do local.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da corporação, o suspeito confessou ser procurado pelas autoridades policiais, ao ser abordado. Os agentes conduziram-no à delegacia, onde confirmaram estar em aberto um mandado de prisão contra ele, expedido pela 6ª Vara Criminal de Guarulhos.

Sobre o roubo

De acordo com a polícia, ao menos dez pessoas teriam participado do crime. As investigações indicam que o grupo chegou ao aeroporto em dois carros identificados como se fossem viaturas da Polícia Federal. Fortemente armados, teriam rendido os funcionários que faziam a manipulação da carga, obrigando-os a transferir o ouro para um dos veículos.

A corporação destacou que a entrada dos ladrões foi facilitada pelo supervisor de logística, que afirmou ter sido rendido na noite anterior. O metal, dividido em 31 malotes, tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.