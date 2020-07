Carro de luxo com placa da Covid-19 é abandonado em aeroporto e intriga funcionários

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Uma BMW que traz na placa a inscrição Covid-19, está abandonado há meses no Aeroporto de Adelaide, na Austrália. O caso despertou a atenção da imprensa local depois que um funcionário do espaço fotografou o veículo e mandou a imagem para uma rádio da cidade, pedindo ajuda para encontrar o dono.

O homem conta que o veículo está estacionado perto do terminal no aeroporto desde fevereiro. Em março, o país decretou lockdown por conta da pandemia, desde lá, ninguém apareceu para reclamar a posse do carro de luxo.

O funcionário também contou que ele estava coberto com uma capa, mas uma ventania teria levado a proteção. Ele acredita que a BMW possa pertencer a algum piloto que fez voo para outro país e acabou impedido de retornar por conta do lockdown, mas destaca que mesmo assim, ele poderia ter pedido que algum familiar fosse buscá-lo.

O automóvel é um dos mais caros da linha e teria mandado personalizar a placa com o nome de Covid-19. Uma consulta ao sistema de trânsito da cidade mostrou que a placa existe e deve ser usada para tentar encontrar o dono.