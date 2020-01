Homens encapuzados fazem seis pessoas reféns e roubam avião

Um avião agrícola foi roubado e seis pessoas foram feitas reféns neste sábado (11), na cidade de Cujubim, em Rondônia. Cerca de R$ 3 mil também foram levados do dono da aeronave.

Segundo o site Sistema Globo, um vizinho do piloto foi abordado junto com o filho por três criminosos enquanto estavam em uma represa. Eles foram obrigados a levar os homens à fazendo do dono do avião. Ao chegarem ao local, renderam as outras pessoas que estavam na casa e o dono do avião teve que entregar o dinheiro e a chave do monomotor modelo Cessna 182.

A aeronave e os suspeitos ainda não foram localizados pela polícia.