Sete pessoas estavam a bordo de aeronave que caiu em Manaus; diz Bombeiros

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros informou que sete pessoas estavam a bordo da aeronave que caiu ao tentar decolar no aeroclube, na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com os Bombeiros, haviam cinco adultos e duas crianças. A aeronave tinha como destino o município de Itaituba no Pará.

Um carro do Corpo de Bombeiros e três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.