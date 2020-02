Amazonas tem cinco municípios com surto de dengue

Manaus/AM - Surto de dengue no Amazonas, neste ano, foi registrado em cinco municípios, conforme informação da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Já foram contabilizados 3.668 casos de dengue nestes cinco municípios. São 1.129 casos em São Gabriel da Cachoeira, 1.055 em Guajará, 840 em Carauari, 596 em Tabatinga e 48 caso de dengue em Eirunepé. De acordo com a FVS-AM, o Amazonas possui 45 municípios com a presença do mosquito Aedes aegypti.

A região está em período de risco do aumento de doenças causadas pelo mosquito como a dengue, zica e chikungunya. Até o mês de maio o estado de alerta continuará devido a intensificação das chuvas. Por isso, a orientação da FVS-AM é para que a população realize inspeções de rotina em suas residências em busca de coibir ambientes de proliferação do mosquito.