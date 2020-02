Deitado na rede, advogado é assassinado a tiros na varanda de casa no Amazonas

Manaus/AM - Na noite da última terça-feira (18), na varanda de sua residência, o advogado Fernando Rocha foi assassinado com mais de cinco tiros à queima-roupa no município de Boca do Acre. O jurista estava deitada em uma rede quando foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram em uma moto Honda Broz da cor vermelha.

Logo após ouvir os disparos, a esposa do advogado tentou prestar socorro a ele, mas teve de se esconder dentro de casa, pois os assassinos voltaram ao ouvi-la.

Testemunhas no local do crime afirmam que os autores dos disparos eram dois homens que conseguiram fugir numa Broz vermelha, com um dos suspeitos usando uma mochila de cor rosa. A motivação do crime ainda será investigada por policiais da cidade.