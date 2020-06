Senador Flávio Bolsonaro acumula dois pedidos de cassação de mandato

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) possui duas representações pedindo a cassação de seu mandato. O primeiro pedido foi feito pelo partido Rede, em fevereiro, e depois incorporada à segunda, em maio, protocolada pelo PSOL e PT.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do Conselho de Ética do Senado, Jayme Campos (DEM-MT) afirmou que vai analisar antes de aceitar. ”Eu li, preliminarmente, a denúncia feita pelos partidos contra o Flávio Bolsonaro e considero que ela está bem apurada, mas precisa de uma avaliação melhor”.

Ainda de acordo com o site, os partidos apontam quebra de decoro parlamentar e afirmam que Flávio tem participação em milícias no Rio de Janeiro. Com a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador, a Rede pediu urgência no processo de cassação do mandato do filho de Bolsonaro.