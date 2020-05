Capital de loja de advogado de Flávio Bolsonaro multiplica por 9 em dois anos

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

O capital da franquia da Kopenhagen do advogado Victor Granado Alves e sua esposa Mariana Frasseto Granado multiplicou por novo em apenas dois anos. A informação é do jornal O Globo.

Ainda segundo a publicação, o capital social saltou de R$50 MIL para R$ 480,6 no período. Entre 2017 e 2019 o advogado foi assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os dois e Fabricio Queiroz são investigados no caso da ‘rachadinha’.

Em 2018 o capital social da empresa do casal passou de R$50 mil para R$200 mil, conforme apontou a apuração do O Globo. A justificativa foi que o aporte foi de recursos próprios. Ao mudar a franquia em fevereiro a franquia para o Rio, eles comunicaram um aumento de cerca de R$246.146, com previsão de um novo aporte de R$ 34,5 mil nos próximos 12 meses.

O filho de Bolsonaro é dono de uma franquia da mesma chocolataria. A loja, inclusive, é alvo do Ministério Público, que investiga se o senador teria lavado R$ 1,6 milhão.

