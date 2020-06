Operação ’Spy’ prende advogado e estagiário em Manaus

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Além do advogado Euler Barreto Carneiro, um estagiário de Direto do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) também foi preso nesta segunda-feira (15) durante a operação “Spy”.

Euler e o estagiário, que ainda não teve o nome divulgado, foram presos por divulgar conteúdo sigiloso, associação criminosa, dentre outros crimes.

Segundo informações, com a senha do estagiário, Euler tinha acesso a informações sigilosas.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária.