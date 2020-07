Advogado é flagrado tentando entrar com mais de 100 chips escondidos em papel higiênico em presídio

Sobrepreços nos contratos da saúde e empresa faz esquema para não pagar imposto em Manaus

Um advogado foi flagrado nesta quarta-feira (22) tentando entrar com 115 chips dentro de um presidido, no Rio de Janeiro. Os objetos estavam colados nos rolos de papel higiênico. A informação é do jornal O Globo.

O local abriga os chefes da maior facção criminosa do estado. Ainda segundo a publicação, a Seap informou que Ramon da Costa Revelles foi até a unidade entregar pertences pessoais de um preso.

Os chips foram encontrados pelos agentes durante revista. O advogado foi encaminhado para uma delegacia para os procedimentos cabíveis.