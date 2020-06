Investigação mira em outro advogado de Flávio Bolsonaro

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Outro advogado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) está na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com o Sistema Globo, o MP revelou que o advogado Luiz Gustavo Botto Maia teria orientado testemunhas a faltarem aos depoimentos marcados pelo órgão, além de ter manipulado provas. Ele foi um dos alvos de busca e apreensão da 'Operação Anjo' do MP-RJ.



Ainda de acordo com a publicação, Botto teria atuado além dos limites do exercício da advocacia e participado do esquema das rachadinhas, além de ser um dos articuladores do encontro entre a família de Queiroz e a do miliciano Adriano da Nóbrega, que estava foragido e foi assassinado em fevereiro deste ano, na Bahia.

Gustavo Botto Maia é advogado de causas eleitorais e atuou no registro da candidatura de Flávio Bolsonaro ao Senado.