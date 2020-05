Monalisa Perrone interrompe debate após discussão calorosa entre Augusto de Arruda e Caio Coppola

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

A jornalista Monalisa Perrone interrompeu nesta quarta-feira (06) o debate entre o advogado Augusto de Arruda Botelho e analista político Caio Coppolla, durante a edição do programa 'O Grande Debate', na CNN Brasil.

Ao falar sobre o lockdown na cidade de São Paulo, o advogado Augusto de Arruda defendeu a medida ao levar em consideração os leitos lotados por conta do coronavírus. Caio, por outro lado, discordou do advogado e insinuou que Augusto será contratado "em breve" pelo governo do estado.

"Os seus argumentos são tão populistas que imagino que você seja, em breve, contratado pelos gabinetes ou do governador ou do prefeito de São Paulo. Afinal, ontem você também estava se gabando de ter soltado acusados da Operação Lava-Jato", disse Caio.

Augusto interrompeu a fala de Coppola e rebateu: "Quem trabalha com política é você, Caio, e não tenho qualquer intenção política. Quem vai se candidatar com certeza é você. Esperem o Caio nas próximas eleições".

Os dois continuaram trocando farpas até a interrupção da jornalista que encerrou o quadro. "Apesar da temperatura alta, posso dar boa noite aos debatedores?", questionou Monalisa ao se despedir da dupla.