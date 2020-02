OAB lamenta morte de advogado no Amazonas

Manaus/AM - A Ordem dos Advogados do Brasil seccional Amazonas (OAB-AM) emitiu uma nota de pesar e indignação pelo assassinato do advogado Fernando Bezerra, morto na noite da última terça-feira (18) enquanto estava deitado em rede na varanda de sua residência no município de Boca do Acre.

A OAB informou que desde as primeiras horas do ocorrido, a representante da ordem em Boca do Acre, Monize Rafael Freitas, está acompanhando o caso no Distrito Integrade Polícia, bem como prestando total e irrestrita assistência à família do advogado.

“A OAB repudia de forma veemente todo e qualquer ato de violência contra a vida humana. O advogado é fundamental para a democracia e o crime praticado contra ele revela um verdadeiro atentado aos sistema de justiça”, lamentou a OAB em nota.

As motivações para o crime ainda não foram confirmadas pela polícia, que irá investigar o caso. Porém, existe a suspeita de que conflitos por interesses em terras assentamento seja um motivador para o assassinato do advogado.