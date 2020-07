Suposto advogado que agrediu oficial de Justiça em Manaus não tem registro na OAB

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

Manaus/AM - O oficial de Justiça, José Ribeiro Bonfim e o funcionário de um banco foram agredidos durante a apreensão de um carro na tarde dessa sexta-feira (17), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte.

Os dois teriam se apresentado a mulher que estava no veículo e informaram sobre uma ordem de confisco do mesmo por falta de pagamento. Sem aceitar entregar o carro, ela acionou um homem que chegou ao desferindo vários socos no oficial de Justiça.

Após ser identificado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Estado do Amazonas como o advogado Richard Regimar, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, se pronunciou sobre o caso.

Em nota, a OAB-AM informou que Richard Regimar não consta nos cadastros da Ordem como advogado e que a seccional vai aguardar a representação oficial do Sindicato dos Trabalhadores da Justiça. A OAB informou ainda que reafirma o respeito com os trabalhadores da Justiça e repudia qualquer ato de violência praticado contra os oficiais de Justiça que exercem um trabalho essencial ao cumprimento das medidas e atos judiciais.

