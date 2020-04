BBB20: Gizelly chama Babu de 'agressivo' e revela trauma de infância durante jogo da discórdia

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

No jogo da discórdia do BBB20, na noite desta segunda-feira (06), os ânimos se alteraram e Babu discutiu com a sister Gizelly. O tema da brincadeira era "eu não gostei quando...", e os participantes tiveram a chance de falar sobre comportamentos negativos dos adversários no reality.

"Eu ouvi uma frase aqui que me doeu muito, que estava o Prior e o Babu conversando na cozinha, e o Babu disse que, se fosse lá fora, daria dois cascudos no Dani. Essa fala me doeu muito", relembrou Gizelly sobre o ator, que em uma conversa com Prior e Thelma, teria dito que se tivesse 20 anos a menos bateria em Daniel. Durante a justificativa, a advogada disse que tem trauma por já ter presenciado agressões em sua família.

Para se defender, Babu Santana rebateu o comentário da colega de confinamento. "Eu falei que se eu tivesse 20 anos menos, eu ia tretar com ele feio. Eu sempre me coloquei na posição de que eu queria me libertar da minha masculinidade tóxica. Isso é realmente uma coisa feia. O Daniel vivia provocando a gente em um nível que a gente falava: 'Meu Deus do céu... Graças a Deus que hoje eu sou um homem maduro, e consigo ter o controle das minhas emoções. Era um cara que não respeitava o coletivo".

O jogo antecede a eliminação de um dos brothers emparedados. Babu, Marcela e Flay se enfrentam e um deles deve sair neste terça-feira (07).

O comentário da advogada rendeu na web e ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.