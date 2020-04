BBB20: Durante castigo do monstro, Gizelly grita com Marcela: 'Inferno'

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

As sisters Gizelly e Marcela foram escolhidas pelo anjo da semana, a cantora Gabi, e estão cumprindo o castigo do monstro. Elas estão fantasiadas de 'globo de festa' e devem dançar na área externa da casa ao som do alarme, que foi disparado diversas vezes durante a madrugada deste sábado (04), o que deixou a advogada bastante irritada.

Sem conseguir dormir, Gizelly quase dormiu em pé várias vezes e foi alertada por Marcela. A sister não gostou e se irritou com a ginecologista e começou a gritar: "Eu não estou dormindo, estou rezando, não posso também? Tenho que aguentar esse inferno. Inferno!", gritou a advogada. Marcela não gostou e seguiu cumprindo o castigo em silêncio.

A dupla estava tentando dormir nos intervalos do castigo, mas a produção acelerou os toques, fazendo com que Gizelly e Marcela se levantassem diversas vezes durante a madrugada.