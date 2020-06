Live 'Advocacia em Tempo de Pandemia' com Marco Aurelio Choy acontece nesta terça

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

A Universidade Nilton Lins, em parceria com a Faculdade Cearense (Fac), tem promovido várias lives em prol do aprendizado de seus alunos durante a pandemia, contando com a participação de especialistas em diversas áreas.

Nesta terça-feira, 02, às 19h, acontecerá uma live sobre Startups e Empreendedorismo, que será transmitida pelo You Tube e Facebook da instituição.

A live que acontecerá nesta terça tem como tema Startups e Empreendedorismo: novas oportunidades durante e após a pandemia, com Marcelino Macêdo, que é Startupeiro, Empreendedor, Analista de Sistemas e Marketólogo, com carreira desenvolvida nas áreas de Tecnologia e Marketing, Community Leader Jaraqui Valley e apaixonado por negócios e inovação. Consultor no Instituto Itriad, Marinho Comércio Exterior e Startup {MEU} na área de negócios e investimentos, além de Diretor Comercial na MM Tecnologia. Ele trará dicas de como empreender durante e após o tempo da pandemia, e contará um pouco sobre suas experiências nessa área. As lives valem horas complementares e as inscrições podem ser feitas gratuitamente através do link http://bit.ly/live-marcelino.

Informações

Para saber mais sobre a Live é só entrar em contato no número (92) 3643-2136 ou pelo e-mail extensao@niltonlins.br.