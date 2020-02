Adutora se rompe e deixa bairros sem abastecimento de água em Manaus

Manaus/AM - Uma adutora se rompeu na manhã desta terça-feira (11) na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus.

Além de deixar o trânsito no local complicado, o problema também afeta o fornecimento de água em alguns pontos.

Por nota, a empresa Águas de Manaus informou que equipes foram acionadas e atuam para corrigir o vazamento na rede de abastecimento de 250mm. O serviço deve ser concluído até as 12h desta terça-feira (11) e o trecho da via será recapeado, em seguida.

Por conta da manutenção, os bairros Coroado, Ouro Verde, Tiradentes, Conj.Petros, Conj. Asteca, Conj.1 Acariquara e Colina do Aleixo podem apresentar oscilações no abastecimento. A previsão é que o abastecimento de água tratada esteja normalizado nestas localidades até as 15h.