Veja calendário da vacinação contra a influenza em Manaus

Coronavírus x política e poder

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta segunda-feira, 11/5, a vacinação contra influenza para crianças de seis meses a 5 anos, Pessoas com Deficiência (PcDs), gestantes e mães no pós-parto até 45 dias (puérperas). A vacinação desse público-alvo, na terceira etapa da campanha, segue até a próxima sexta-feira, 15, atendendo um calendário do mês de nascimento, em 58 Unidades de Saúde.

O cronograma iniciou com a vacinação de pessoas que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março, no primeiro dia da ação, 11 de maio. Nesta terça-feira, 12, a campanha será direcionada para pessoas nascidas em abril e maio; na quarta-feira, 13, para nascidos em junho e julho; na quinta-feira, 14, para nascidos em agosto e setembro; e na sexta-feira, 15, para as pessoas que nasceram nos meses de outubro, novembro e dezembro.

A vacina disponível é a trivalente e protege contra os vírus da Influenza A (H1N1), da Influenza B e da Influenza A (H3N2).

A chefe da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Isabel Hernandes, explica que o objetivo do calendário de vacinação é evitar aglomerações nas unidades de Saúde, reduzindo riscos de disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, fazendo com que menos pessoas procurem um posto de vacina em um mesmo período de tempo.

"Por isso, a Prefeitura de Manaus organizou a vacinação nas unidades de Saúde que não atuam diretamente como referência no atendimento às síndromes gripais e casos suspeitos de Covid-19. Atualmente, Manaus conta com 18 unidades de Saúde, que funcionam como referência nesse atendimento, com 15 delas atuando de segunda-feira a domingo. É mais uma medida para minimizar o risco de contágio entre o público que procura a vacina contra a influenza nos serviços de saúde", informa Isabel, lembrando que a vacinação de idosos contra a influenza continua a ser feita pelas equipes da Semsa, por meio de visita domiciliar.

A lista com o endereço das 58 unidades de Saúde, que estão oferecendo a vacina contra influenza para crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas está disponível no site da Semsa, no endereço semsa.manaus.am.gov.br.

Orientação

Isabel Hernandes alerta ainda que, para reduzir o risco de disseminação da Covid-19, a orientação é para que os pais e responsáveis compareçam ao posto de vacina levando apenas a criança que será vacinada, ambos utilizando máscaras.

“No caso de crianças mais novas, os pais podem fazer uma proteção mais simples com uma fralda ou pano cobrindo levemente a boca e o nariz da criança, durante a permanência na unidade de Saúde. Outra recomendação é para que os pais levem para dentro do posto de vacinação apenas acessórios essenciais, evitando carregar muitas fraldas, carrinhos para transporte do bebê ou mamadeiras, que podem servir como instrumentos para a contaminação pela Covid-19 entre a própria família”, observa.

A Campanha de Vacinação contra a Influenza seguirá até o dia 5/6, e por orientação do Ministério da Saúde, foi dividida em etapas para evitar aglomerações nas Unidades de Saúde durante a pandemia da Covid-19.

Na próxima semana, a partir do dia 18, a campanha será direcionada para professores e adultos de 55 a 59 anos, com estratégia a ser divulgada nos próximos dias pela Semsa.

A campanha foi iniciada no dia 23/3, em Manaus, e a Semsa já iniciou a vacinação de idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, portuários e motoristas de transporte coletivo.