Veja formas naturais para desentupir o nariz

O nariz entupido, também conhecido por congestão nasal, ocorre quando os vasos sanguíneos do nariz ficam inflamados ou quando há excesso de produção de muco, dificultando a respiração.

Este problema pode ser causado por gripes, resfriados, sinusite ou alergias respiratórias e, geralmente, desaparece sozinho em cerca de 1 semana. Os descongestionantes nasais só devem ser utilizados sob orientação e prescrição médica, pois ainda podem piorar a congestão nasal, devido ao efeito rebote.

Entretanto, existem algumas medidas caseiras que ajudam a desentupir o nariz, e a Dr.ª Clarisse Bezerra, através do site Tua Saúde deuu algumas dicas, confira:



1. Lavar o nariz com solução salina morna

O lavador nasal remove o excesso de muco e secreções dos seios nasais, ajudando a desentupir o nariz. Além disso, como a mistura possui sal, permite eliminar bactérias que podem estar piorando a produção de secreções.

Como pode causar um ligeiro desconforto, o lavador normalmente não é usado por crianças, sendo mais prático para adultos. Este dispositivo deve ser colocado junto de uma das narinas, de forma a inserir a água com sal e deixar sair o líquido pela outra narina, arrastando mucosidades e impurezas presentes nas vias nasais. Outra forma de lavagem nasal, mais comum, é feita com uso de uma seringa e soro fisiológico 0,9%. Veja com mais detalhe como fazer a lavagem nasal.

Este tipo de lavador nasal, como o Narin, pode ser comprado em qualquer farmácia.

2. Inalar vapor com eucalipto

A inalação com vapores é uma ótima técnica que não provoca qualquer desconforto e que, por isso, pode ser usada em crianças sob supervisão de um adulto. O vapor fluidifica as secreções e o eucalipto é descongestionante, ajudando a desentupir o nariz.

Para fazer a inalação basta colocar 3 gotas do óleo essencial de eucalipto em uma tigela com cerca de 500 mL de água fervente e inalar o vapor durante cerca de 5 minutos, colocando uma toalha de banho sobre a cabeça, para o vapor ficar aprisionado.

3. Umidificar o ambiente

Umidificar o ar ajuda a deixar os tecidos das vias respiratórios mais hidratados e menos irritados, aliviando o desconforto e facilitando a remoção das secreções.

Para umidificar o ar, pode-se usar umidificadores, colocar uma toalha molhada ou um balde de água quente no cômodo ou ligar o chuveiro no banheiro e respirar o vapor, por exemplo.

4. Beber 2 a 3 litros de água por dia

A água é muito importante para manter as secreções mais fluídas e fáceis de eliminar, mesmo que mais nenhuma técnica seja utilizada.

Em alternativa à ingestão de água, pode-se comer gelatina, sopas ou ingerir sucos naturais, por exemplo. Além disso, também se pode substituir a água por chás, principalmente aqueles com propriedades descongestionantes, como o eucalipto ou a hortelã, por exemplo.

5. Consumir alimentos ricos em vitamina C

A vitamina C é uma substância muito conhecida por estimular o sistema imune e torná-lo mais forte, prevenindo gripes e resfriados e permitindo ao corpo recuperar-se mais rápido.

Alguns dos alimentos que podem ser ingeridos incluem abacaxi, laranja, limão ou tangerina, por exemplo.

Como desentupir o nariz do bebê

O nariz entupido nos bebês é muito comum, devido ao pequeno diâmetro das suas narinas, o que pode causar muito desconforto, já que eles não sabem como se livrar do muco para conseguir respirar melhor.

Para desentupir o nariz do bebê, o que se pode fazer é:

Usar soro fisiológico para lavar as narinas do bebê, que pode ser comprada em farmácias, aplicando algumas gotas ou jatos em uma das narinas e sugando com um aspirador nasal;

Realizar uma suave massagem da parte de cima do nariz para a parte de baixo;

Colocar um travesseiro alto por baixo do colchão do bebê para facilitar a respiração;

Fazer aerossol com 5ml de soro fisiológico, durante 20 min, 3 a 4 vezes ao dia, ajudando a fluidificar a secreção nasal. Tua Saúde