Neymar desiste de festão de aniversário para focar no PSG: ‘Adulto Ney'

Prestes a completar 28 anos em fevereiro, Neymar não está pensando em festa de aniversário. O que o jogador quer mesmo é focar no futebol.

De acordo com o UOL, por conta das críticas e em busca de foco no desempenho em campo, o craque do PSG não pretende repetir as festanças que sempre costuma realizar para comemorar mais um ano de vida.

Ainda segundo a publicação, um grupo de amigos de Neymar devem desembarcar na capital francesa para uma comemoração mais reservada.

Após a notícia, os internautas subiram a tag ‘Adulto Ney’ no Twitter. "Orgulhoso do Adulto Ney", comentou um. "Adulto Ney é bola de ouro esse ano", disse outro seguidor.