Suspeito de tentar assaltar posto de gasolina cai no choro ao ser preso em Manaus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Carlos Alexandre Santos de Oliveira, 18, e Moisés da Silva Botelho, 21, foram presos na tarde de quinta-feira (9), na avenida Silves, no bairro Crespo, na Zona Sul, suspeitos de praticar roubo naquela área.

Conforme a polícia, a dupla foi presa após denúncia de que dois homens, em atitude suspeita, pretendiam assaltar um posto de combustíveis. A equipe foi até a avenida Silves e conseguiu localizar os suspeitos.

Com eles, a polícia apreendeu uma motocicleta com a numeração do chassi raspada e a placa adulterada. Além de uma arma de fogo de brinquedo.

Carlos e Moisés que foram conduzidos ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia. No DIP, Carlos chorou bastante.

A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e deverá passar por audiência de custódia via videoconferência. Em razão do mandado de prisão, Carlos deve seguir para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).