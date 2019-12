Ufam abre edital de concurso público com remuneração de até R$ 12,6 mil

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu, nesta terça-feira (31), edital de concurso público com 28 vagas e remuneração que pode ultrapassar os R$ 12 mil. As inscrições iniciam no dia 27 de janeiro de 2020 e são voltadas para professores com carga horária de 20 horas, 40 horas e dedicação exclusiva.

Os interessados devem realizar as inscrições no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Ufam (Progesp/Ufam) entre às 10h do dia 27 de janeiro e às 17h do dia 28 de fevereiro. A taxa de inscrição tem valor de R$ 90 para os candidatos com graduação, R$ 130 para quem possui mestrado e R$ 180 para os que possuem doutorado.

Os salários ofertados possuem remuneração básica que variam entre R$ 2,2 mil a R$ 4,4 mil, mais os acréscimos da especialização, mestrado e doutorado. Sendo o valor máximo da remuneração de R$ 12,6 mil para os professores que serão contratados com dedicação exclusiva à Ufam, que possuem mestrado e doutorado.

Para mais informações consulte o edital na íntegra: