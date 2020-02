Em Manaus, servidores públicos se articulam contra medidas do governo federal

Manaus/AM - Servidores públicos do Amazonas se mobilizam em sindicatos, associações e outros organismos corporativos para se defender do que chamam de ataques do presidente da República. Como primeira medida recriaram, na quinta-feira, 20, o Fórum em Defesa do Serviço Público, que reúne órgãos dos âmbitos federal, estadual e municipal.

Como ações para barrar medidas do governo, o Fórum está organizando mobilizações na capital e no interior do Estado, para o Dia Internacional da Mulher (8 de março) e o Dia Nacional em Defesa do Serviço Público, dos Servidores, Contra a Privatização e o Desmonte do Estado (18 de março).

A mobilização faz parte de um esforço nacional dos servidores públicos para barrar, no Congresso, a tramitação das medidas tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro. Entre as medidas do governo combatidos pelo Fórum estão a Reforma da Previdência, incluindo a dos estados; a Reforma Administrativa; a Proposta de Emenda Constitucional 186/2019 (PEC "Emergencial"), que paralisa promoções e progressões das carreiras do serviço público e corta 25% dos salários dos servidores; e a PEC do Pacto Federativo (nº 188/2019), que desobriga o governo a investir em saúde, educação e programas de renda.

Além da Adua, SitraAM/RR, Sinasefe/AM e Sindsep-AM, também participaram da reunião de retomada do Fórum representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam); Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG); Diretório Acadêmico da Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas (Dans/UEA); Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) e Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores em Educação Pública Municipal de Parintins (Sinptempin) e servidores da Secretaria da Educação do Amazonas (Seduc) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).