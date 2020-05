No interior do Amazonas, vendas à ADS beneficia produtores de alimentos

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM – No município de Urucará, distante 261 quilômetros de Manaus, 29 agricultores familiares comercializaram quatro toneladas de alimentos com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). A unidade local do o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em Urucará, deu assistência técnica aos agricultores durante as etapas de cultivo e na entrega dos alimentos. Até o final deste mês, os agricultores devem entregar mais 4 toneladas de alimentos.

A gerente do Idam Urucará, Dulci Oliveira, informou que compõem a cesta das 4 toneladas de alimentos itens como a farinha amarela, farinha de tapioca, goma, tangerina, laranja, tucumã, banana pacovã, banana prata, hortaliças e polpa de frutas. “Na segunda etapa da entrega dos alimentos, além de todos estes itens, os agricultores familiares devem entregar também melancias”.

Os alimentos beneficiaram 106 famílias, sendo a entrega das cestas realizada nas residências das famílias cadastradas na Pastoral da Criança e da Juventude da Paróquia de Sant’Ana de Urucará. A ação aconteceu no último sábado (16/05).

De acordo com a gerente do Idam, a ação contou ainda com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Produção e da Secretaria de Saúde do município, e de um grupo de engenheiros e também um grupo de jovens denominado Sem Limites, que contribuíram essencialmente para organização da ação.