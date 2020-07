Linhas de crédito vão aquecer negócios de produtores rurais

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

Manaus/AM - Com a concessão do Crédito Emergencial pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), produtores rurais das feiras da ADS afirmam que vão poder reaquecer seus negócios e melhorar as estruturas de trabalho. A linha de empréstimos é de até R$ 21 mil aos empreendedores dos ramos de laticínios, hortaliças, frutas, ovos e condimentos.

A linha de Crédito Emergencial para os feirantes da ADS conta com financiamentos de R$ 5 mil (sem avalista) até R$ 21 mil (com avalista), além de 180 dias para começar a pagar e a menor taxa de juros anual do país, equivalente a 6%. Atuando na feira da ADS há mais de dez anos, o produtor rural Isaque Pinheiro, de 44 anos, disse que o apoio vai ajudar a impulsionar os negócios.

"O apoio do governo vem sendo desde quando começou a pandemia, com o lançamento de alguns programas e comprando parte da produção da gente. E agora, com esse segundo ato, ele vem alavancar e potencializar a nossa produção, que é uma produção agrícola familiar. Esse crédito vem para nos ajudar onde precisamos, para que a nossa produção seja contínua sempre e tenha um preço acessível ao consumidor final”, disse Pinheiro.

O governador Wilson Lima participou, na manhã desta terça-feira (28/07), da entrega do Crédito Emergencial a 56 feirantes vinculados à ADS, totalizando R$ 358,6 mil em recursos. Ele pontuou que as medidas de incentivo para a produção rural durante a pandemia ocasionaram crescimento do setor primário do estado.