Feirantes fazem doação de 5 toneladas de alimentos em Manaus

Cumplicidade, omissão e mortes pelo coronavírus no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de cinco toneladas de alimentos foram doadas a pessoas em em vulnerabilidade social, nesta quinta-feira, dia 9, pelos participantes das Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS). Entregues nos pontos de acolhimento do Governo do Estado, os alimentos beneficiaram mais de 600 pessoas abrigadas na Arena Amadeu Teixeira, no Abrigo do Coroado e no Instituto Abílio Pontes

Cerca de R$ 1 milhão foram investidos na ação, que conta com um cardápio diversificado, como tapiocas com tucumã e queijo coalho, x-caboquinho, bolos, sopas, sucos naturais, açaí, entre outros produtos regionais. A Agência também está adquirindo parte das vendas dos feirantes, com produtos como hortaliças, frutas e verduras.

A entrega dos produtos foi realizada em parceria com as secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas), e com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

O presidente da ADS, Flavio Antony Filho, ressalta que a iniciativa atende a determinação do governador Wilson Lima em atuar no combate ao coronavírus. “Nosso objetivo é garantir a segurança alimentar das pessoas e fazer com que a economia do setor primário continue rodando”, comentou.

A titular da Sejusc, Caroline Braz, ressalta a importância da ação integrada entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil organizada.