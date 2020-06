Adriano Imperador anuncia que está solteiro após 10 dias de noivado

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador anunciou o fim do noivado em suas redes sociais, neste domingo (21). O que chamou atenção dos seguidores foi o 'status' ter durado apenas 10 dias.

"És solteiro. Na pista pra negócio Habib", escreveu Adriano.

O ex-casal estava junto desde 2019 e comemoraram o ‘passo à frente’ na relação, no último dia 11, véspera do dia dos namorados. No entanto, o Imperador já decidiu pela solteirice e apagou todas as fotos com a ex-amada.