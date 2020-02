Novo exame em corpo de miliciano não aponta sinais de totura

Sinais evidentes de tortura não foram identificados no corpo do ex-policial militar Adriano da Nóbrega, após ser feito um novo exame de necrópsia, nesta quinta-feira (20), no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. O juiz Augusto Yuzo determinou que um novo exame pudesse ser feito no corpo do ex-policial depois de atender ao pedido do Ministério Público da Bahia e da defesa da vítima.

Segundo a Agência Brasil, o médico legista Talvane de Moraes acompanhou a necrópsia e foi convidado de dois legistas contratados pela família de Adriano. Em 15 dias o laudo do exame deve ser apresentado à justiça da Bahia.

O ex-policial foi assassinado no dia 9 de fevereiro durante confronto com policiais baianos.