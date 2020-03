Adriane Galisteu revela que sogra está internada em estado grave com coronavírus

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Em uma live no Instagram, Adriane Galisteu revelou que a sogra dela, Suely Iódice, está internada com coronavírus em estado grave em um hospital de São Paulo.

"Minha sogra está internada. Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. Estamos vivendo todos os dias todas as informações do que está acontecendo no hospital", disse ela. "Ela está estável, mas a situação dela é grave, ela é uma senhora de 70 e poucos anos”, disse.

Suely foi infectada através do cunhado da apresentadora que esteve no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, na Bahia, que inclusive foi onde a cantora Preta Gil contraiu o vírus.

Segundo Adriane, o cunhado, Adriano, e o sogro Valdemar Iódice estão bem e isolados, assim como a sua mãe, Ema.

"De vez em quando dá uma crise de choro na casa. Estamos muito triste”, contou.