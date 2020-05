Filha de Adriana Bombom esclarece mito de ter sido esquecida no churrasco pela mãe 10 anos atrás

Polícia Federal corta na carne e sangra

A filha de Adriana Bombom, Thalita, hoje com 16 anos, resolveu desmentir um boato que tomou conta da internet 10 anos atrás durante a época em que a apresentadora e dançarina estava se separando do pai delas, Dudu Nobre. O tal 'mito' dizia que ela e a irmã, Olívia, foram esquecidas em um churrasco pela mãe.

Um internauta reviveu a história no Twitter: "Hoje faz 10 anos que a Adriana Bombom esqueceu as filhas no churrasco. Um marco!", escreveu.

Thalita, então, explicou a situação aos risos na rede social: "Já tem 10 anos!!! Mano, as pessoas ainda pensam que fomos esquecidas kkkkkkkkkk. Cara, isso tem muitos anos, então vou contar como eu me lembro de tudo". "Tudo começou quando os meus pais se separaram e começaram a sair muitas matérias sobre o divórcio deles. Muitas eram mentira e algumas eram verdade, e eu e a minha irmã estávamos sofrendo muito com tudo isso. As pessoas não paravam de perguntar sobre o divórcio e aí a minha mãe teve a linda ideia de levar todo mundo (eu, a minha irmã e acho que uma das minhas primas) para um churrasco. Comemos e nos divertimos como não fazíamos tinha um tempo. Então, depois de umas horas todos voltamos para casa sem esquecer ninguém no churrasco"."A verdade é que a matéria foi plantada para sujar a imagem da minha mãe e foi o que aconteceu. Muitas pessoas pensam que ela é uma mãe desnaturada que esquece as filhas no churrasco, mas a verdade é que ela é uma mãe do car**** que sempre fez o possível e o impossível pelas filhas. Essa matéria abalou ela por anos e afetou na minha vida e na vida na minha irmã, porque tínhamos 7 e 8 anos de idade. As professores, as tias da cantina no colégio me paravam pra perguntar se isso era verdade e eu nem entendia, porque eu era uma criança. E não tinha noção da proporção que isso tudo tomou", relembrou.

"Uma das perguntas que eu mais ouvi na minha infância foi: 'é verdade que sua mãe te esqueceu no churrasco?'. Hoje em dia a gente leva tudo na brincadeira, tanto que minha mãe fez um vídeo pra Netflix com esse tema pra série The OA. Então, é só isso, gente, vocês já podem me seguir no Insta. Quero ficar famosa. Por favor, façam esse barro acontecer. Beijos da falsa esquecida no churrasco", finalizou Thalita.