Lançamento da segunda edição do 'Adote Manaus’ acontece nesta terça

Manaus/AM - A segunda edição do pacote de parcerias para adoção de dez novos espaços públicos acontece nesta terça-feira, dia 14, na sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste. O evento de assinatura de convênios ocorre a partir das 16h no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro.

Na ocasião, o prefeito Arthur Virgílio Neto homenageará as empresas parceiras da capital do Amazonas.

As ações são parte da estratégia de recuperação de equipamentos urbanos do Programa de Adoção de Espaços Públicos de Manaus, o “Adote Manaus”, coordenado pela Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), que busca junto à iniciativa privada parcerias para revitalização e adoção desses espaços.