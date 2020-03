Líderes mundiais seguem orientação da OMS e adotam isolamento social

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

A pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, uniu governantes e autoridades de saúde do mundo inteiro em um objetivo principal: reduzir a velocidade da transmissão e evitar assim que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados.

Segundo um site de notícias do Globo, praticamente todos os países que registraram casos da doença adotaram medidas de isolamento social. Mais de 100 países fecharam todas as escolas e praticamente todo o calendário esportivo mundial parou – incluindo as Olimpíadas de Tóquio.

Neste momento, 2,6 bilhões de pessoas estão em isolamento, um terço da população mundial.