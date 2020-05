Ivy Moraes fala sobre declarações polêmicas no BBB20: 'sou sem filtro'

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Em entrevista à Revista Quem, por chamada de vídeo, a ex-BBB Ivy Moraes falou sobre as suas declarações polêmicas durante o BBB20.

"Sou sem filtro, e poderia ter tido mais isso lá dentro. Simplesmente mergulhei de cabeça. Dancei, vivi. Pro jogo, ser 100% eu pode ter me atrapalhado. Lá dentro, sei que errei e sem isso a gente não aprende. Mas se tivesse calculado o que fazer, não teria sido eu", disse.

Ivy foi acusada por internautas de racismo e ao comentar sobre o assunto, a ex-sister revelou que sua família chegou a ser ameaçada enquanto ela esteve na casa. "Minha mãe e meu filho sofreram ameaças. Tenho amigas que são negras, pretas, e foram apontadas como racistas também por me defenderem. Minha mãe já não conseguia assistir mais ao programa, de tão desesperada, falava que não aguenta mais. Tudo o que ela mais queria era que eu saísse".

A participação da mineira no programa rendeu bons frutos e ela agradeceu as oportunidades que estão aparecendo após o reality. "Sou muito grata pela minha participação no programa e a Deus por me permitir fazer o que eu gosto, que é fotografar. Está sendo tudo bem diferente pra mim. Novas portas, mais trabalhos. Estou aprendendo ainda. Entrei na casa com 19 mil seguidores e, agora, tenho 3 milhões. Tenho que dar entrevistas, por exemplo. Um ritmo acelerado", finalizou.