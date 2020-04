Gio Ewbank e Preta Gil detonam comentários racistas de Ivy no BBB20

Coronavírus já pode estar dentro de casa

A atriz Giovanna Ewbank e a cantora Preta Gil desabafaram sobre racismo durante exbição do BBB20, na noite desta terça-feira (07). O programa exibiu algumas conversas em que Ivy aparece falando sobre o assunto, e que foram consideradas racistas pelos internautas.

Em uma conversa com as amigas de confinamento, Ivy teria insinuado que Babu e Thelma, os únicos participantes negros do reality, usavam a causa para ter vantagens em relação aos outros participantes. Além disso, ela teria dito que não vê "malefício" em ser negro, já que costuma se bronzear até "ficar preta".