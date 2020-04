BBB20: Ivy é comparada a Hitler ao declarar voto em Babu e Thelma

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

As sisters já começaram a pensar nos próximos movimentos do jogo após a saída de Prior, na noite desta terça-feira (31). Porém um dos posicionamentos de Ivy não agradou os internautas que começaram a chamá-la de Adolf Ivy, em comparação com Hitler.

Em conversa com as amigas, a modelo revelou que seus próximos votos são Babu e Thelma, apesar da médica ser do mesmo grupo que Ivy.

Essa não é a primeira vez que os internautas acusam a mineira de racismo no reality.

“Adolf Ivy sugerindo ir no Babu ou na Thelma Pq será??? Não importa com quem ela ir A rejeição vem de qualquer forma”, comentou um internauta. “Babu e Thelma são o alvo de Adolf Ivy, surpreendendo um total de 0 pessoas”, disse outro.