Assalto a pizzaria termina com dois adolescentes de 14 e 17 anos mortos em Manaus

O perigo mora lá fora

Manaus/AM - Dois adolescentes de 14 e 17 anos morreram no fim da noite dessa sexta-feira (8), na frente de uma pizzaria localizada no Beco Almir Pedreira, no bairro Petropólis, na Zona Sul.

Populares contaram à polícia que a dupla tentou asslatar o estabelecimento, mas um homem desconhecido que passava pelo local percecebeu a ação e atirou contra eles.

O justiceiro misterioso fugoiu logo depois dos disparos, e os menores morreram na calçada da pizzaria. O duplo homicídio está sendo investigado.