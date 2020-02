Saiba tudo sobre o caso das adolescentes encontradas mortas por suposto envolvimento com facções

Manaus/AM - Thaissa e Sigrid foram sequestradas de dentro de casa no bairro Colônia Antônio Aleixo, torturadas e mortas a tiros. As duas foram achadas em um igarapé no bairro Educandos nessa quinta-feira (7), uma a tarde e outra a noite.

A polícia afirma que as primeiras investigações mostram que Sigrid tinha envolvimento com o mundo do crime e estava sendo ameaçada por traficantes. Porém, Thaissa seria inocente e teria sido levada por que estava com Sigrid no momento do sequestro.

