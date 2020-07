Adolescentes são atingidas por bala perdida em noite de guerra do tráfico na Compensa

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Manaus/AM - Duas adolescentes com idades de 14 e 15 anos foram baleadas na noite desta quarta-feira (29) no Beco Gilberto Mestrinho, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações, os irmãos Rayssa Santos e Eduarda Santos, estavam no beco onde a família tem um comércio, quando ouviram tiros, e ao correr, foram atingidas. Uma das vítimas teve a bala alojada no peito e foram encaminhadas para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias.

A Polícia Civil e Militar fazem buscas no bairro pelos suspeitos, que podem ter ligação a tiroteios que ocorreram na noite de hoje na Compensa e deixaram dois mortos em ocasiões diferentes.