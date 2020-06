Adolescentes se atrapalham durante assalto e acabam apreendidos no Amazonas

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Manaus/AM - Dois adolescentes de 14 e15 anos, foram apreendidos na quinta-feira (25) no município de Iranduba, por tentativa de roubo, que teve como vítima um taxista, sem idade revelada. O crime ocorreu no mesmo dia da detenção da dupla.

De acordo com o delegado Orlando Amaral, na ocasião da ação, os adolescentes solicitaram uma corrida com o taxista. Durante o percurso, nas proximidades do Km 03 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), no Cacau Pirêra, os indivíduos anunciaram o roubo. Ainda segundo autoridade policial, um deles estava com uma faca, que foi colocada no pescoço do homem, forçando-o a parar o carro.



“Em um descuido da dupla, o taxista conseguiu sair do carro e começou a gritar por socorro, momento em que os adolescentes se evadiram do local para dentro de uma área de mata. Após termos conhecimento do caso, iniciamos as diligências e, em menos de duas horas após o caso, conseguimos apreender a dupla e a faca usada por eles”, ressalta Amaral.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão realizados os trâmites legais de internação provisória.