Vítima finge que estojo de óculos é revólver e captura adolesce que lhe roubou em Manaus

Manaus - AM - Um adolescente foi capturado e agredido por populares, após roubar o celular de um motorista de 45, na noite de quinta-feira (26), na rua B, conjunto Castanheira, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava na rua 01 do conjunto, quando foi surpreendida pelo suspeito, que apontou colocou uma faca no rosto do motorista e exigiu o aparelho.

O adolescente que estava acompanhado de outros dois jovens conseguiu fugir levando o celular. Mas foi seguido pela vítima, que entrou no carro de seu cunhado e o perseguiu.

Segundo a polícia, ao se aproximar do adolescente, o motorista usou a capa de seus óculos e fingi que era uma arma. Assustado o adolescente jogou o celular no chão e acabou sendo agredido por pulares. A dupla que estava com ele fugiu.

Conforma a polícia, minutos depois um segundo suspeito também foi capturado. A dupla foi detida pela 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e levada para um hospital da Zona Leste.